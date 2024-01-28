منها استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة والصيغ التنفيذية.. خدمات نيابات الأسرة بدوائر استئناف طنطا والمنصورة وبني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 11:28 صباحاً - في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة وبني سويف، فقد اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية، بأن أنشأت مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة الآتية:

1- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.

٢- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.

٣- استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.

٤- استخراج صور من مستندات الدعاوى.

٥- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.

٦- الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن.

٧- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة.

ومقراتها كالآتي:-

- السيارة المتنقلة رقم (18) شارع الجبانة خلف قسم أول شبرا الخيمة، متفرع من طريق مصر إسكندرية الزراعي ميدان المؤسسة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

- السيارة المتنقلة رقم (20) شارع صلاح سالم أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - محافظة كفر الشيخ.

- السيارة المتنقلة رقم (19) شارع المركز بجوار قسم الشرطة - مدينة دسوق- محافظة كفر الشيخ.

- السيارة المتنقلة رقم (12) ميدان الزراعة - أسفل كوبري ميدان الزراعة - مركز الزقازيق - أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية - محافظة الشرقية.

- السيارة المتنقلة رقم (11) شارع صلاح سالم بجوار موقف ميت عنتر - التابع لمركز ومدينة طلخا - محافظة الدقهلية.

- السيارة المتنقلة رقم (15) شارع الجمهورية - ميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة - حي غرب المنصورة محافظة الدقهلية.

- السيارة المتنقلة رقم (13) ميدان التدريب - منطقة كميان فارس - حي غرب - بجوار إدارة مرور الفيوم - محافظة الفيوم.

وتعمل هذه المكاتب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال.