نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقى محافظ شمال سيناء ويستعرضان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ لمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، في بداية جولة تفقدية تشمل مشروعات الموارد المائية والري بشمال ووسط سيناء.

والتقى الدكتور سويلم باللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وخلال تواجدها بمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء.. استعرض الدكتور سويلم واللواء شوشة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بوسط سيناء، كما تم إستعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء بزمام ٤٩٠٠ فدان.

كما التقى الدكتور سويلم بالعاملين بقطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، حيث أكد على ضرورة الاستمرار فى بذل الجهد فى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة الحمام بإعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعى في مصر.

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