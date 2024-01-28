نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء أنشطة إجازة نصف العام بمركز جمال عبد الناصر الثقافي بالاسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية في مدينة الإسكندرية، أنشطة وفاعليات إجازة نصف العام، اليوم الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤، وذلك مع ورشة كيفية عمل عروسة قفاز مع نورهان عبداللطيف ويتعرف الأطفال على كيفية رسمها وتنفيذها باستخدام قماش الجوخ والخيوط.

وأوضح بيان صادر عن مركز جمال عبد الناصر، أن هناك ورشة أخرى تبدأ فاعليتها في نفس اليوم وتستمر على مدار أربعة جلسات وهي ورشة ( أنا مؤلف مسرح) مع كاتبة الأطفال إيمان الشيمي وخلالها يستطيع الأطفال الموهوبين في الكتابة أن يتعرفوا على كيفية كتابة النصوص المسرحية ومن المقرر أن يكون نتاج هذه الورشة نص مسرحي من فصل واحد.

وهناك أيضا ورشة عن إعادة التدوير وكيفية استغلال خامات متوفرة في البيئة المحيطة لعمل منتجات فنية بأقل الإمكانيات.

وأكد البيان، أن أنشطة وبرنامج نصف العام الموجه للأطفال واليافعين ويشمل على عدد من الورش الفنية التي تنمي روح الفنان المبتكر لدى الطفل إلى جانب لقاءات أخرى جنبًا إلى جنب مع هذا النوع من النشاط وهي لقاءات علمية من خلال يوم فلكي بالتعاون مع مبادرة “الفلك هيلف مصر" ومجموعة ورش للأطفال واليافعين عن كوكب المريخ ولقاء للكبار وأولياء الأمور أيضا عن علوم الفضاء والأجرام السماوية وكذلك للأطفال موعد مع التعرف على التراث وتعزيزه من خلال ورشة كيفية تحريك عروسة خيال الظل وتعد هذه الورشة مكملة لبرنامج المركز والذي سبق تقديمه على مراحل سابقة من خلال ورش عروسة خيال الظل التنفيذ والتصميم والتي من خلالها يتعرف الطفل على نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار ويتعرف على فنونه وتاريخه وباباواته ( فصول عروضه المختلفة)

وذلك بالتعاون مع فرقة ومضه لخيال الظل والأراجوز التي تختتم برنامج أنشطة وفاعليات نصف العام بحفل الأراجوز وخيال الظل يوم السبت الموافق ١٠ فبراير.

جدير بالذكر أن أنشطة مركز جمال عبدالناصر لإجازة نصف العام هي حزمة من الفعاليات والتي تندرج تحت مجموعة من البنود التي يتبنها صندوق التنمية الثقافية تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة المصرية لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وهي تنمية الموهوبين والنابغين وتعزيز القيم الإيجابية والعدالة الثقافية وحماية وتعزيز التراث والانفتاح على ثقافات مختلفة.