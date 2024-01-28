نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اصطفاف المعدات والالات بالمراكز والمدن والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وتابع المحافظ جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشاة القناطر في إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بلغت ٨٦٥٠م.

حيث قام مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ ٣ قرارات إزالة لتعديات علي الارضي أملاك الدولة ولاية الاثار بقرية ميت رهينة علي مساحه ٥٥٠ م٢ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمساحه ٨١٠٠م بقرية بني سلامه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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