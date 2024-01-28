سويلم واللواء شوشة يتفقدان محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 12:35 مساءً - الدكتور سويلم يعرب عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة التي تعد الأكبر على مستوى العالم

الدكتور سويلم :محطة بحر البقر والمسارات الناقلة للمياه الناتجة عن المحطة تمثل خطوة كبرى في دعم التنمية بشمال سيناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر

- هذه المحطة هي أحد المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

- أهمية الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع ، والتوسع في دراسات نوعية المياه ، ومتابعة درجة ملوحة المياه ، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها

فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم التنمية فى شمال سيناء .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه السيد اللواء/ عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة تفقدية لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تفقد مكونات المحطة ، وتفقد المعامل ومنظومة الإسكادا المسئولة عن التشغيل .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً ، كأحد المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر وتوفير فرص العمل .

وأشار الدكتور سويلم لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة من المحطة لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى شمال سيناء ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر .

وأكد سيادته على أهمية الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع ، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه ، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة ، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه .

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، ويجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٧) محطة رفع .