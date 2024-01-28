القاهرة الإخبارية: مستوطنين إسرائليين يغلقون معبر كرم أبو سالم لمنع إدخال المواد الغذائية لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 12:36 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل: "إن مستوطنين إسرائليين، أغلقوا معبر كرم أبو سالم، لمنع إدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة، بحماية من قوات الاحتلال".

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.