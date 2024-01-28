نيويورك تايمز: اتفاق وشيك لوقف اطلاق النار فى غزة بمشاركة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 12:36 مساءً - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المفاوضين الساعين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية علي غزة، بمشاركة مصر، يقتربون من اتفاق بشأن الأسرى من شأنه أن يوقف القتال فى غزة لمدة شهرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضين المصريين والأمريكيين والقطريين قد وضعوا مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التى قدمتها إسرائيل وحماس فى الأيام العشرة الماضية فى إطار عمل أساسى سيكون موضوع للمحادثات التى تجرى فى باريس اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أنه فى حين لا تزال هناك خلافات هامة يجرى العمل عليها، إلا أن المفاوضين متفائلون بحذر من أن الاتفاق النهائى فى متناول اليد، وفقا لمسئولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

وبحسب الصحيفة، فإن المسودة تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس على مراحل مقابل وقف الهجوم العسكرى الإسرائيلى لحوالى شهرين. ويمكن إتمام الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشارت نيويورك تايمز إلى المحادثات الهاتفية التى أجراها الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار مصر وسيطا فى الاتفاق، مع قطر، لتضييق الخلافات المتبقية.

كما يرسل بايدن مدير سى أى إيه ويليام برنز إلى باريس لإجراء محادثات الأحد مع المسئوليين المصريين والقطريين والإسرائيليين. ولو استطاع برنز تحقيق تقدما كافيا، فربما يرسل بايدن مستشاره للشرق الأوسط بريت ماجورك، الذى قد عاد لتوه إلى واشنطن من المنطقة، للمساعدة فى إتمام الاتفاق.