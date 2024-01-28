الأرصاد الجوية: مائل للبرودة نهارا وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 12:36 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا .



وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق متفرفة من جنوب الوجه البحري .

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40 % تقريبا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.

