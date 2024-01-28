جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر والسعودية حول الوضع فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 01:33 مساءً - ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لجنة المتابعة والتشاور السياسي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".

وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى المشاورات المكثفة على جدول أعمال وفدي مصر والسعودية لتطوير آليات التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة.

من المقرر أن يعقد الوزيرين مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء جلسة المباحثات في قصر التحرير وسط القاهرة.