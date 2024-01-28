انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الأحد 28 يناير 2023.. بيان لا يتوقع من الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 28 يناير 2024، بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب مصر في الفترة الحالي حيث تنخفض درجات الحرارة على مختلف المحافظات

وأكدت الأرصاد في بيانها الذي قامت النشرة الجوية ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الفضائية الأولي أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 28 يناير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة بمقدار 4 درجات حيث طقس مائل للبرودة في ساعت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك في ساعات المساء

حالة الطقس الساعات القادمة

وأشارت الهيئة أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 28 يناير 2024 أنه سيكون هناك استمرار في سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلال جبال البحر والتي تمتد إلي القاهرة الكبري وشمال الصعيد. بالإضافة شبورة مائية على الطرق الزراعية والساحلية والصحراوية.