انت الأن تتابع خبر عاجل .. إصابة أكثر من 14 شخص في حادث تصادم على طريق قرية الهنادي الأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 15 شخص ، وذلك نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق قرية الهنادي في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي انقلابها.

ووصل لغرفة عمليات النجدة في إسنا بلاغ اليوم الأحد 28 يناير 2024 بشأن حادث طريق قرية الهنادي الأقصر حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي القريب من الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث طريق قرية الهنادي الأقصر

وأعلن التقرير الطبي عن حادث طريق قرية الهنادي الأقصر وصول 15 مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد حيث أنه نقلهم إلي مستشفى قريب من الحادق لتلقي العلاج اللازم حتي يتمثل إلي الشفاء التام، وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة، كما تم الدفع بعدد من الأوناش من أجل إزالة السيارة عن الترعة وعودة حركة السير إلي طبيعتها.