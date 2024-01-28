وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا يفتتحان مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 02:31 مساءً - المجمع يقدم خدماته لمختلف أفراد الأسرة والفئات العمرية المتنوعة بدءًا من سن الطفولة المبكرة في الحضانات والشباب من خلال برنامج "مودة" وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا والسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة، والذي يضم مكتب استشارات أسرية، ونادى مسنين، ونادي طفل، بالإضافة إلى مكتبة طفل، فضلا عن مشغل حياكة وتفصيل للسيدات، ومطعم ودار مغتربات بمدخل وسلم منفصل.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا أروقة المجمع الذي يقدم خدماته لمختلف أفراد الأسرة ولفئات عمرية متنوعة بدءًا من سن الطفولة المبكرة في الحضانات، بالإضافة إلى فئة الشباب من خلال برنامج "مودة" وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية، والمغتربات الوافدات من مناطق ومحافظات متنوعة، فضلا عن المترددين على أنشطة المجمع المتعددة من أهالي وسكان المنطقة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد استهلت زيارتها صباح اليوم الأحد لمحافظة قنا بلقاء السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالقاعة الزجاجية للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.