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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 8 جنود خلال 24 ساعة فى معارك غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 02:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن إصابة 8 جنود له، في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

 

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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