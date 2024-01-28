وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 02:32 مساءً - رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مشيرا إلى أن المشاورات ركزت على الأوضاع في المنطقة التي تشهد تعقيدا ما يشكل تهديدا على دول المنطقة، موضحا أهمية التنسيق بين مصر والسعودية حول تطورات الأوضاع الراهنة في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية قي مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، مشددا على ضرورة رفع الحصار ووقف العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي لردع ما تقوم به اسرائيل من عدم الالتزام بأي من القرارات وادخال المنطقة في دوامة عنف، مشيرا إلى ضرورة دفع الجنيه لوقف العنف والحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي.

شدد على ضرورة حل الأزمة وفق مبدأ حل الدولتين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم التطرق للوضع في البحر الأحمر وضرورة الالتزام بأمن الملاحة البحرية بعيدا عن التوتر في المنطقة .

ولفت إلى أن المباحثات تناولت الوضع في السودان وضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات والعودة للمسار السياسي، معربا عن الرفض التام لأي إجراءات تهدد امن واستقلال وسيادة السودان .

وأوضح أن الجانب الإثيوبي تراجع عما تم الاتفاق عليه بخصوص سد النهضة، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، فضلا عن التشاور حول الوضع في ليبيا وسوريا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.