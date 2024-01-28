نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصدر بتعليم القاهرة" يعلن إعلان نتيجة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسيطر حالة طوارئ بالمديريات التعليمية، لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، بكنترولات الادارات التعليمية، على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مسؤل بديوان عام مديرية التربية والتعليم، إن عملية تصحيح وتقدير درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، تسير على قدم وساق، داخل كنترولات التصحيح بالادارات التعليمية.

أكد المصدر، أن هناك لجنة مشكلة من المديرية، لمراقبة كنترولات التصحيح داخل الادارات التعليمية، والتأكد من الالتزام بنموذج الاجابة، المقرر من واضعي الامتحان داخل المديرية.

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات مشددة، بضرورة الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024، منتصف الأسبوع الجاري.

وأكد المصدر، أنه من المقرر اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة، واعلانها للطلاب، نهاية الاسبوع الجاري فور الانتهاء من عمليات تقدير الدرجات ومراجعة وجمع الدرجات.

رابط الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر الرابط التالي eduserv.cairo.gov.eg

جاء توزيع درجات تالتة إعدادي 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية (عربي ولغات) بالمحافظات كما يلي:-

مجموع درجات مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول 40 درجة وفي الفصلين الدراسيين 80 درجة.

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول 30 درجة وفي الفصلين الدراسيين 60 درجة.

مجموع درجات مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول 30 درجة وفي الفصلين الدراسيين 60 درجة.

مجموع درجات مادة الدرسات الاجتماعية في الفصل الدراسي الأول 20 درجة وفي الفصلين الدراسيين 40 درجة.

مجموع درجات مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول 20 درجة وفي الفصلين الدراسيين 40 درجة.