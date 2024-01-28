نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة الموافق (2/ 2/ 2024م) بعنوان: (من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة)، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة (2/ 2/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي: