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الأوقاف تعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة  الموافق (2/ 2/ 2024م) بعنوان: (من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة)، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة (2/ 2/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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