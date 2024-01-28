نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف مختار جمعة عن افتتاح 16 مسجدا الجمعة القادمة الموافق 2 / 2 / 2024م، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 16 مسجدا، منها 14 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، ومسجدان صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 534 مسجدا منها 415 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و119 مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 2 / 2 / 2024 م عدد 11556 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا

و 905 مليون جنيه.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد الصفا - عزبة الهوانم – كفر الدنوهيا – الزقازيق

2. مسجد باسم – قنتير – فاقوس

3. مسجد الشيخ سليمان العزازي – العزيزية – منشأة رضوان – أبو كبير

4. مسجد القديم – الرياض – أبو كبير

مديرية أوقاف سوهاج

5. مسجد السلام – قرية الحديقة - مركزطما

مديرية أوقاف بني سويف

6. مسجد الأنوار المحمدية – قرية طحا بوش – مركز ناصر

7. مسجد السلام – قرية بليفيا– مركز بني سويف

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد النور – أولاد الشيخ -مغاغة

9. مسجد عثمان بن عفان – منشية الدهب

مديرية أوقاف الجيزة

10. مسجد نور الإسلام – باجة الشيخ – العياط

11. مسجد طرخان - الصف

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد الحاجة رزقة – عرب بني هلال - القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

13. مسجد بدر المنشية الجديدة – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. مسجد سلام – قرية سلام – تيدا– سيدي سالم

ثانيا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس

1. مسجد عمر بن عبد العزيز - العمدة – حي الجناين

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد الخير – منطقة صلاح الدين – حجازة قبلي - قوص