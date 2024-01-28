عميد كلية الآداب جامعة بني سويف يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 03:31 مساءً - في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وإعلانها عام 2024م عاما للغة العربية وفي إطار اهتمام الوزارة برفع المستوى اللغوي والبلاغي والمعرفي للإمام انطلقت اليوم الأحد الموافق 28/ 1/ 2024م دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بمديرية أوقاف بني سويف وعددهم (50) إمامًا، حاضر فيها أ.د/ رمضان أحمد عامر عميد كلية الآداب جامعة بني سويف، وأ.د/ محروس إبراهيم أستاذ اللغة العربية ووكيل كلية الآداب بجامعة بني سويف، وبحضور الدكتور/ عبد الرحمن نصر نصار مدير المديرية، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

وفي كلمته أكد أ.د/ رمضان أحمد عامر أهمية اللغة العربية في حياة الإمام الدعوية، حيث إنها تعبر عن مدى وعي وثقافة الإمام، وذلك لأنها لغة القرآن الكريم، كما أنها تعد عاملًا أساسيًا في الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة لما تظهره من جمال وبلاغة وإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المعرفي، مؤكدًا أنها تعيش أزهى عصورها الثقافية والمعرفية ويتضح ذلك جليًا في أنشطتها القرآنية والدعوية والتثقيفية ودوراتها التدريبية خاصة دورات اللغة العربية.

وفي كلمته أكد أ.د/ محروس إبراهيم أن اللغة العربية تعد ركيزة صلبة يستند عليها الإمام، وأن على الإمام أن يحسن العربية حتى يدرك ما في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة من الفصاحة والبلاغة والبيان والإعجاز.