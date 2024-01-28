وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث يفتتح دورة اللغة العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 04:32 مساءً - في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وإعلانها عام 2024 عاما للغة العربية وفي إطار اهتمام الوزارة برفع المستوى اللغوي والبلاغي والمعرفي للإمام انطلقت اليوم الأحد الموافق 2024/1/28م دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بمديرية أوقاف أسيوط وعددهم (50) إمامًا، حاضر فيها الأستاذ الدكتور/ صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة الأزهر بأسيوط، والأستاذ الدكتور/ حمادة مصطفى وكيل كلية اللغة العربية لشئون الطلاب، وبحضور الدكتور/ عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمديرية.

وفي كلمته أشاد الأستاذ الدكتور/ صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجهود وزارة الأوقاف على كافة الأصعدة، وعلى رأس هذه الجهود إعطاءها الأولوية إلى صقل معارف الأئمة والدعاة ثقافيا ومعرفيًا ومهاريًا مبينا أن علم النحو له مكانة عالية لتعلقه بالقرآن الكريم قراءة وتفسيرًا.

كما أشاد الأستاذ الدكتور/حمادة مصطفى بجهود وزارة الأوقاف المشكورة وحرصها الدؤوب على الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم، التي من أتقنها وحرص على تعلمها نال أفضل المنازل، فهي التي تحمي اللسان وتصونه من الخطأ واللحن.

وفي كلمته توجه الدكتور/ عاصم قبيصي بخالص الشكر والتقدير لكلية اللغة العربية علي تعاونها الجاد والمثمر في استضافة الدورات التدريبية، حيث تم إقامة عدد (٤) دورات تدريبية ونحن اليوم بصدد افتتاح الدورة الخامسة لعدد (٥٠) إمامًا، موضحا أنَّ للُّغةِ العربيَّةِ مكانةً تقصرُ عنْ وصْفِهَا العباراتُ، وقدسيَّةً انفرَدَتْ بِهَا عَنْ سائِرِ اللُّغاتِ، فهِيَ محفوظةٌ بِحفظِ كتابِ اللهِ الَّذِي حفظَ لَهَا وجودًا متميزًا خالدًا.