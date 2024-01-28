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نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة العياط

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أحمد جودة - القاهرة - تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.
حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال وضع بلاط الأنترلوك بمتفرعات شارع الغريب بمدينة العياط مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تفقد الشهابي، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط 
وجه نائب المحافظ بسرعه الأنتهاء من الاعمال حتي تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز العياط بتفقد تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العياط ومحطات رفع الصرف الصحي بقري الجمله والمتانيا وكفر شحاته.

ووجه النائب بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمركز العياط.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط والمهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة والمهندس بدر كمال مدير عام كهرباء جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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