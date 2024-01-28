نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم فؤاد يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية نقابة المحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تقدم إبراهيم عز العرب وشهرته إبراهيم فؤاد اليوم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين على مقعد استئناف قنا.

وقال فؤاد المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف قنا، فور تقدمه بأوراق ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين، إنه يتمني اانتخابات لنقابة تعكس الماضي العريق والمستقبل المشرق لنقابة المحامين ليعطي الصورة المُشرفة لدور النقابة وغاياتها النبيلة،

وأضاف فؤاد في رسالة للمحامين فور ترشحه زملائي وأساتذتي المحامين أعضاء الجمعية العمومية أن يتحلوا بسمو الخلق، وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية. وليعلم الجميع أنه تكليف لا تشريف، ومن يحمل المسئولية عليه أن يضع نصب عينيه مراعاة الله، ورسوله في حملها وما يمليه عليه ضميره، وصالح جموع المحامين وأن الانتخابات يوم وسيمر بينما الزمالة دائمة طول العمر.

وأكد المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين لمسه لاحتياجات المحامين وتطلعاتهم النقابية وأن برنامجه يرتكز على تطوير مشروع العلاج، وتطوير منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة.ويلبي كافة تطلعات المحامين لنقابة قوية تستعيد تاريخها وتعبر عن اعضائها وذلك عن طريق وضع آليات وأفكار مختلفة تواكب التطور الرهيب الذي يحدث من حولنا».

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء 31 يناير 2024، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وتباشر لجنة تلقي طلبات الترشح عملها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.



ومن المقرر أن تعلن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، ليتبعها مرحلة تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، لمدة 3 أيام، ثم الفصل في الطعون والتظلمات في 7 فبراير، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس 8 فبراير المقبل.

وتجرى انتخابات النقابة العامة للمحامين، في 9 مارس القادم، والإعادة في 23 من الشهر ذاته.