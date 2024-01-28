وزيرة التضامن تفتتح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 06:31 مساءً - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة، رافقهما الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

ويضم مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة مكتب استشارات أسرية، ونادى مسنين، ونادي طفل، بالإضافة إلى مكتبة طفل، فضلا عن مشغل حياكة وتفصيل للسيدات، ومطعم، ودار مغتربات بمدخل وسلم منفصل،

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا أروقة المجمع الذي يقدم خدماته لمختلف أفراد الأسرة ولفئات عمرية متنوعة بدءًا من سن الطفولة المبكرة في الحضانات، بالإضافة إلى فئة الشباب من خلال برنامج 'مودة' وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية، والمغتربات الوافدات من مناطق ومحافظات متنوعة، فضلا عن المترددين على أنشطة المجمع المتعددة من أهالي وسكان المنطقة.