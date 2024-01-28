الهلال الأحمر: مطار العريش استقبل 535 طائرة مساعدات فلسطينية حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 06:31 مساءً - أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن أجمالي أعداد طائرات المساعدات الفلسطينية التي أستقبلها مطار العريش الدولي منذ بدء العدوان بقطاع غزة حتي اليوم قد ارتفع الي 535 طائرة، وذلك عقب أسقبال مطار العريش الدولي خلال 24 ساعة الماضية طائرة من إيطاليا تحمل معدات للسفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري بجانب مغادرة 15 شخصا على متنها من العاملين في المستشفى الإيطالي العائم بالعريش وطائرة من إيطاليا تحمل معدات للسفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري.

وأضاف “زايد”: بجانب مغادرة 15 شخصا على متنها من العاملين في المستشفى الإيطالي العائم بالعريش وطائرة ثالثة وصلت من قطر تحمل 6.3 طنًا من المواد الغذائية المقدمة من الهلال الأحمر القطري حيث تم إفراغ شحنتها ونقلها إلى مخازن مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال إن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 535 طائرة، من بينها 437 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 98 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.