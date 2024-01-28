سويلم يؤكد ضرورة مراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 06:31 مساءً - فى ضوء زيارته اليوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ للمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء .. قام الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء/ عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة تفقدية لمحطة رفع السلام (٤) والتي تُعد أحد المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتُغذى مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الرى ، وتتكون المحطة من عدد (١٠) وحدات رفع ( ٨ وحدات أساسية + ٢ وحدة احتياطية ) وبتصرف ٢١ متر مكعب/ ثانية/ وحدة .

وتفقد الدكتور سويلم واللواء شوشة محطة مأخذ رقم ٣ والتى تم نهو تنفيذها بنسبة ١٠٠% ، وتخدم زمام قدره ٢٧٠٠ فدان ، كما تفقد سيادتهما محطة مأخذ رقم ١٠ والجارى تنفيذها بنسبة ٣٦% ، وتخدم زمام قدره ١١٨٠٠ فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إتخاذ اللازم لنهو الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيداً لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الرى .

وتفقد سيادتهما محطة رفع رقم (١٦) الواقعة على المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر ، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٣٥% حتى تاريخه ، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول ٣ كيلومتر من المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر ، حيث وجه الدكتور سويلم بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلاً على إمرار التصرفات المائية بالمسار والموجهة لمناطق الإستصلاح بوسط سيناء .

وتفقد الدكتور سويلم واللواء شوشة أيضاً محطة رفع رقم (١) الواقعة على المسار رقم (١) الآخذ من محطة بحر البقر ، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٥% حتى تاريخه .

كما تفقد سيادتهما منطقة جنوب شرق القنطرة ، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة والتي تستخدم نظم الرى الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح ، حيث أشاد الدكتور سويلم بهذه المزرعة والتي تُعد نموذجاً ناجحاً لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بإنتاج أعلى إنتاجية محصولية بإستخدام أقل كمية من المياه .