الجريدة الرسمية تنشر قرار تمديد فترة التيسيرات للمصريين بالخارج 3 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 06:32 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رقم 5 لسنة 2024، بشأن تمديد فترة التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر .

وينص قرار مجلس الوزراء في مادته الأولى على " تمديد المدة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من 29/1/2024.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وعلى القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.