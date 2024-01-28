نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد محطة رفع السلام 4 بمشروع تنمية شمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء؛ محطة رفع السلام ٤ والتي تُعد أحد المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتُغذى مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الرى، والتي تتكون من ١٠ وحدات رفع ( ٨ وحدات أساسية بجانب وحدتين احتياطية ) بتصرف ٢١ متر مكعب/ ثانية/ وحدة.

وتفقد الدكتور سويلم، خلال زيارته اليوم الأحد، لمحافظة شمال سيناء لتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة؛ محطة مأخذ رقم ٣ والتى تم نهو تنفيذها بنسبة ١٠٠%، وتخدم زمام قدره ٢٧٠٠ فدان، كما تفقد محطة مأخذ رقم ١٠ والجارى تنفيذها بنسبة ٣٦%، وتخدم زمام قدره ١١٨٠٠ فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

ووجه سويلم بسرعة اتخاذ اللازم لنهو الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيدًا لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الرى.

كما تفقد الوزير محطة رفع رقم (١٦) الواقعة على المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٣٥% حتى الآن، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول ٣ كيلومتر من المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر.

وجه سويلم بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلًا على إمرار التصرفات المائية بالمسار والموجهة لمناطق الاستصلاح بوسط سيناء.

وشهدت الجولة التفقدية المرور على محطة رفع رقم (١) الواقعة على المسار رقم (١) الآخذ من محطة بحر البقر، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٥% حتى تاريخه.

كما تضمنت الجولة المرور على منطقة جنوب شرق القنطرة، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة والتي تستخدم نظم الرى الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح، حيث أشاد الدكتور سويلم بهذه المزرعة والتي تُعد نموذجًا ناجحًا لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بإنتاج أعلى إنتاجية محصولية باستخدام أقل كمية من المياه.