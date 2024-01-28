انت الأن تتابع خبر بعد حظر السعودية الفراولة المصرية .. بيان مفاجئ من الحجز الزراعي قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الحجر الزراعى المصري، على لسان مشرفه الدكتور سعد موسى، مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، بشأن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بشأن الفراولة المصرية.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مساء أمس السبت عن وقف استقبال الفراولة المصرية القادمة إليها، حيث تعتبر المملكة أحد الأسواق التي تستقبل الفراولة المصرية التي يتم تصدريها إلي مختلف دول العالم والتي شهدت ارتفاعاً في العام الماضي 2023.

أول رد من الزراعة على قرار منع السعودية للفراولة المصرية

وأشار موسي في بيان له اليوم أن قرار السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة المصرية هو عبارة عن إجراء احترازي وتنظيمي داخلي، كما أنه يتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، مؤكداً أن ليست الدولة الوحيدة المخصص لها هذا القرار.

وأشار المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن القرار الصادر بحق الفراولة المصرية لا يعتبر حظراً لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية ولكن الأمر متعلق تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب