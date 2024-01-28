وكيل التربية والتعليم بالجيزة يتفقد تدريب 30 ألف معلم بقاعة المؤتمرات بالسعيدية

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أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، تدريب الـ 30 ألف معلم

الدفعة الثانية والذى يبدأ من اليوم الأحد 28/1 إلى الأربعاء 31/1 برنامج التأهيل التربوي ويستهدف 866 متدربا.

وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية بخصوص المادة التدريبية حيث يتم التدريب على أربعة أيام خلال الأسبوع.

وينقسم التدريب إلى:

- اليوم الأول: يهدف للتعريف بالإطار العام لجدارات المعلمين وخصائص المرحلة الابتدائية ومفهوم الدمج التعليمى..الفرص والتحديات وصياغة نواتج التعلم

- اليوم الثانى: استراتيجيات التعلم، والتعلم المتمركز حول المتعلم والأنشطة الصفية واللاصفية واكتشاف المواهب وطرقها وعيوب التقويم التقليدي والمهام الأدائية للتعلم الحقيقي.

- اليوم الثالث: دور التكنولوجيا في تعزيز مهارات التفكير العليا وتطبيقات تكنولوجية تناسب بيئة التعلم.. مفهوم الذكاء الاصطناعي وأدواته وأخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا وإدارة الصف واستراتيچياته وضبط الصف وتصميم خريطة منهج فى التخصص.

- اليوم الرابع: ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر 2030 ووصف منظومة التعليم الجديدة والعلاقة بين التربية الإيجابية والمهارات الحياتية والقيم والربط بين أنشطة التوكاتسو ومنظومة التعليم الجديدة والاهتمام بمنظومة التعليم الجديدة.

وأكد سلومة، أنه يفضل مراعاة توزيع المدربين فى الأيام بما يضمن الإجادة فى تحقيق أهداف البرنامج فهدفنا جميعًا جوده المخرج ووصول الهدف.

كما يمكن التوافق بينكم في الأيام بما يضمن أفضل جودة واثق أنكم جميعًا رائعين وتستطيعون تحقيق ما نتمنى ويعتبر الجروب منبرا يمكن تبادل الأفكار والرؤى عليه.

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