الحكومة: لا تغيير في جدول تخفيف أحمال الكهرباء حاليا، ونأمل انتهاء الأزمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 09:31 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن المشاورات لا تزال جارية بشأن اختيار الموعد المناسب للافتتاح.

وقف الحج والعمرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لم يصدر أي قرار بشأن وقف الحج والعمرة.

أزمة تخفيف الأحمال

وعن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، قال: "ما زلنا نسير وفقا للجدول الحالي للتخفيف ومدة الانقطاع ساعتين وفي حال وجود أي تغييرات سيتم إعلانها، ونأمل خيرا في انتهاء الأزمة في الوقت القريب".

في نفس المداخلة، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد.

مشاورات صندوق النقد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: زيارة صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، والمشاورات قائمة وهناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد.

اتفاق صندوق النقد الدولي



وأضاف: نأمل خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أنباء سارة وإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.