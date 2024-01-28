التنظيم والإدارة يمد فترة التقديم بمسابقات التعليم والبريد حتى 15 فبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 09:32 مساءً - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مد فترة التقديم فى 4 مسابقات لشغل وظائف بجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، حتى يوم الخميس 15 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجارى، على رابط بوابة الوظائف الحكومية Https://jobs.caoa.gov.eg.

يأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وفى إطار منح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم فى المسابقات التى ينظمها الجهاز.

تجدر الاشارة إلى أن الجهاز لن يألو جهدا فى تأمين فرصة متكافئة للجميع فى التقديم والاختبارات الالكترونية كالتزام أخلاقى وقانونى. كما يهيب الجهاز بالسيدات والسادة الراغبين فى التقدم بعدم التعامل مع سماسرة الوظائف ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادى على التقديم الإلكترونى نيابة عنهم او التأثير فى مجريات المسابقة.