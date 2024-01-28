نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي مسئولي نادي المنيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 م، ماجد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة نادي المنيب الرياضي وعبد الحميد فهمي عبد الحميد مدير النادي، بمقر مكتبه بديوان عام المديرية، وبحضور الدكتور ناصر الشريف مدير إدارة شباب جنوب الجيزة.

وجاء ذلك لبحث الأمور المتعلقة بنادي المنيب الرياضي، وبحث سبل التعاون بين المجلس والمديرية للنهوض بالنادي ومناقشة ما يمكن تحديثه من أعمال داخله واستحداث الأنشطة المقدمة للأعضاء والمترددين من أهالي المنطقة.

ووعد الوكيل بدراسة المعوقات التي من الممكن أن تعرقل سير التطوير ومحاولة الوصول إلى حلول لها.

وأكد وكيل الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يهتم بتنوع المشروعات المقدمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية من خدمات رياضية واجتماعية وثقافية لذا وجب العمل مع النشء والشباب وكافة المترددين على النادي وتطوير البرامج بما يخدم كافة الأعمار وتوسيع مجال الاستفادة من الأندية الشبابية وخصوصًا بالأماكن الشعبية التي تكتظ بالسكان.

ورحب مدير المديرية بالطرح المعروض من مشروعات وأفكار ووعد بالدراسة للبدء في العمل لإخراجها على أرض الواقع، وبدورهم شكر الحضور وكيل الوزارة على سعة صدره واستقباله.

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة