متحدث الوزراء: إنشاء ”أبليكيشن” يسهل على المواطن تقديم الشكاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 10:29 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الأسواق تحتاج تكثيف رقابة ومن ناحية أخرى ضرورة إعداد رؤية كاملة وشاملة لتطوير جهاز حماية المستهلك من خلال إمداده بالكوادر المؤهلة، لافتا إلى أن هناك مساعي لإنشاء برنامج للتليفون المحمول "أبليكيشن" يسهل على المواطن تقديم الشكاوي.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك مساحة لتطوير الأداء ولكن على الأقل الجهود التي قام بها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار مقدرة، مفيدا بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة إعداد تقرير دوري عن أداء الجهاز ومتابعة تنفيذ الجهاز بمهامه.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برئيس هيئة الدواء لمتابعة الجهود التي حصلت الفترة الماضية ومزيد من دعم الجهود لتوطين الصناعة وتوفير الدواء المصري الفاعل والجيد للمواطن، فضلا عن مواجهة أي نقص في مجال الدواء والمنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الاجتماع شهد أفكار يمكن العمل عليها سواء فيما يتعلق بملف الغش في الدواء وفي مجال تطوير الدواء المصري لكي يتواكب مع المعايير الدولية.