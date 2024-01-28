مصر تدين الهجوم الإرهابى الذي تعرض له موقعاً أردنياً على الحدود مع سوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 11:27 مساءً -

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن الواقعة على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط ٣ جنود أمريكيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بهذا الموقع.

وأكدت مصر إدانتها الشديد لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت مصر على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب، ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة.