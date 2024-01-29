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رفع 600 حالة إشغال للمحال بهضبة الأهرام في الجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 600 حالة إشغال للمحال بهضبة الأهرام في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود حملات تحقيق الانضباط بحدائق الأهرام والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وبحسب بيان أسفرت الحملات عن رفع 600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمطاعم والكافيهات للتعدي علي الطريق العام.

كما شملت الحملات التحفظ على ونش مخالف بالعقار رقم 38 ط وإيقاف اعمال بناء مخالفة ببدروم العقار رقم 218 د، وكذلك تم التحفظ على عدد 10 سيارات فان تعمل دون تراخيص بالمخالفة.

حيث تم إيداع المضبوطات بمخازن القطاع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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