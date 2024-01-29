وزارة الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك يومي ٢٩ و ٣٠ يناير ٢٠٢ للكشف والعلاج مجانًا .

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه في إطار تقديم الخدمات الطبية الشاملة للمواطنين ستضم القوافل عددا من التخصصات الطبية التالية :-

نساء وولادة .

خدمات تنظيم الأسرة.

الأطفال.

الباطنة .

الأنف والأذن

العظام .

الجراحة .

الرمد الأسنان .

القلب .

الجلدية.

خدمات الأشعة والتحاليل

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل تستهدف محافظات (البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية - الدقهلية - المنيا).