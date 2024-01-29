وزارة الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك يومي ٢٩ و ٣٠ يناير ٢٠٢ للكشف والعلاج مجانًا .
أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه في إطار تقديم الخدمات الطبية الشاملة للمواطنين ستضم القوافل عددا من التخصصات الطبية التالية :-
نساء وولادة .
خدمات تنظيم الأسرة.
الأطفال.
الباطنة .
الأنف والأذن
العظام .
الجراحة .
الرمد الأسنان .
القلب .
الجلدية.
خدمات الأشعة والتحاليل
أوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل تستهدف محافظات (البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية - الدقهلية - المنيا).