حدث في البرازيل .. مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 09:32 صباحاً - لقي 7 أشخاص مصرعهم، بعد تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل حسبما ذكرت السلطات.

وبحسب موقع الشرق الاخبارى، سقطت الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت كامبيناس في ساو باولو، بعد أن تفككت في الهواء حوالي الساعة 10.30 (13.30 بتوقيت جرينتش) في مدينة إيتابيفا التعدينية، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في ميناس جيرايس.

وأوضح المسؤولون، أن 7 أشخاص كانوا في الطائرة "عثِر عليهم ميتين"، بعدما كانوا تحدثوا في بادئ الأمر عن العثور على ثلاث جثث بين حطام الطائرة.

وتظهر صور التقطها سكان محليون، حطام الطائرة بعيد سقوطها على تلة مغطاة بالعشب والأشجار، وتم تداولها على وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام البرازيلية.

ولا يزال خبراء من الشرطة المدنية بالولاية، إضافة إلى أفراد من مركز التحقيق والوقاية في حوادث الطيران، يعملون في الموقع لتحديد أسباب الحادث.