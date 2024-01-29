الازهر لمكافحة التطرف: 361 عملية إرهابية أدت لسقوط 3360 ضحية بإفريقيا خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 10:29 صباحاً - قال مرصد الازهر لمكافحة التطرف، إن عام 2023 انتهى ولم تنته تهديدات التنظيمات الإرهابية للقارة الإفريقية؛ حيث لا تزال القارة تئن من استمرار الإرهاب والتطرف العنيف في بقع كثيرة من أراضيها.

وكشف مؤشر الإرهاب في إفريقيا لعام 2023 تراجعًا ملحوظًا لعمليات تلك التنظيمات في عدة دول، بعد موجة الانتكاسات التي منيت بها تنظيماته والضربات الموجعة التي وجهتها الحكومات الإفريقية لها، لكن في المقابل زادت وتيرة الإرهاب في بعض الدول الإفريقية الأخرى التي تشهد صراعات داخلية وأزمات اقتصادية خانقة.

وتابع المرصد في تقرير له ، تبنت التنظيمات الإرهابية في إفريقيا ما مجموعه 361 عملية إرهابية، تسببت في سقوط 3360 ضحية، وإصابة 913 بجراح، واختطاف 382 آخرين، فضلًا عن تشريد ونزوح آلاف الأشخاص من مناطق سكنهم.

ومن خلال إحصائية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للعمليات الإرهابية في عام 2023، تبين أن منطقة الشرق والقرن الإفريقي جاءت في المركز الأول نتيجة لتعرضها لـ 140 عملية إرهابية، يليها منطقة الساحل والصحراء التي تعرضت لـ 121 هجومًا إرهابيًا، ثم منطقة غرب إفريقيا؛ إذ بلغ عدد العمليات فيها 60 عملية إرهابية، فيما احتلت منطقة وسط إفريقيا المركز الرابع؛ بواقع 40 عملية إرهابيًا.

أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية 6628 قتيلًا و2576 معتقلًا، فضلًا عن استسلام 2381 آخرين.

ووفقًا لهذا المؤشر الذي يقيس تأثير الإرهاب حسب عدد الهجمات والضحايا، يمكن القول إن الوفيات الناجمة عن الإرهاب في السنوات الثلاث قد انخفضت بشكل ملحوظ، ورغم هذا فإن الواقع على الأرض يحتم على الدول المتأثرة – والتي قد تتأثر – بالإرهاب أن تتبنى استراتيجيات مغايرة تقودها إلى مواجهة صحيحة لهذه الكيانات الإرهابية على جميع المستويات.