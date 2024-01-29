خلال مواجهات فى الضفة الغربية.. إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 10:30 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدينة دورا جنوب الجليل بالضفة الغربية.

ولليوم الـ115، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.