نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. تنظيم ملتقى توظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدًا الثلاثاء، ملتقى توظيفي بحضور مسئول الموارد البشرية لأحد المطاعم الخاصة.

وأضاف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أن الوظائف المطلوبة هى "عضو فريق"، ويشترط للتقديم أن يكون المؤهل متوسط، وسن المتقدم حتى 35 سنة، ووجود موقف من التجنيد، والتقديم للذكور فقط، ولا يقبل الطلبة، وعدد ساعات العمل 9 ساعات.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا تشمل: تأمين طبى واجتماعي، وراتب 5000 جنيه + إضافى وحوافز.

ويتم تنظيم الملتقى بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، الكائن فى 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا.