نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: آليات دقيقة لاختيار العناصر البشرية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهادات المدرب الدولي المحترف لعدد 120 مدربا معتمدا من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهام هامر، رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولي التابع الجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، ورئيس والعضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

بدأت الفعاليات بكلمة لإحدى المتدربات استعرضت خلالها أهمية الدورات في صقل مهاراتها المختلفة في مجال العمل، مؤكدة أنها وكل الموظفين في حرص على التدريب والتثقيف المستمر بما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين

وأعرب رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولي التابع الجامعة ولاية ميزوري الأمريكية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتدريب 120 متدربا كمدربين دوليين لتولي تدريب العمالة بشركاتهم على أسس علميه ودولية في جميع المجالات.

وأكد وزير النقل، أن العنصر البشري دائما في أولويات الوزارة وأن الوزارة بكل هيئاتها وشركاتها ستكون في طليعة الهيئات والشركات بالدولة بجهد أبنائها.

كما أكد أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل ارتكزت على 5 محاور من أهمها العنصر البشري، حيث تم وضع آليات دقيقة لاختيار العناصر البشرية الجديدة وفق معايير دقيقة مع إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر البشرية الحالية خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروعات عملاقة في مختلف مجالات النقل والتي تتطلب أن تكون العناصر البشرية على أعلى مستوى من الاختيار والتأهيل والتدريب والتثقيف، ليكون كل موظف قادرا على القيام بمهام وظيفته وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأشار الوزير إلى ضرورة عدم الاكتفاء بمثل هذه الدورات التدريبية بل يجب أن يعقبها اختبارات وأن يخضع كل من يترقى لاختبارات دقيقة لاختيار أفضل العناصر البشرية المؤهلة بما يحقق أهداف الشركة وبما يساهم في زيادة إنتاجها وتقديمها لأعلى مستويات الخدمة.

جديد بالذكر أن الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة كانت أعلنت عن تنفيذ برنامج المدرب الدولي المحترف حيث تقدم لهذا البرنامج أكثر من 500 موظف من الشركة القابضة وشركاتها التابعه، اجتاز المقابلة الشخصية 131 موظفا.

وتم تنفيذ 9 برامج تدريبية لهم شملت (الشركة القابضة للنقل البحري والبري - شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة - شركة إيجي باص - شركة غرب ووسط الدلتا - شركة القناة للتوكيلات الملاحية - شركة دمياط لتداول الحاويات - شركة المستودعات المصرية العامة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات البضائع وشركات التوكيلات الملاحية).

يأتي انعقاد هذه الدورات في إطار توجيه وزير النقل بضرورة وضع خطط استراتيجية وتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية للشركات، تعتمد على المهام الفعلية واستحداث إدارات جديدة في الموارد البشرية والمراجعة الداخلية والحوكمة والتحول الرقمي بما يمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تحقق رؤية وأهداف الوزارة.