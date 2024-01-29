نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب مدارس المتفوقين يشاركون بمشارعهم في مؤتمر نظام التعليم المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، للمشاركة بمشاريع فى مؤتمر نظام التعليم المصرى، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم فى إحدى فنادق القاهرة برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأساتذة كليات التربية.



وأكد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، على أن الدراسة فى مدارس المتفوقين لها طابع خاص حيث تعمل اولا على تنمية الشخصية بالاعتماد على النفس حيث أنه يتم توفير إقامة للطلاب داخل المدارس، كنا أنها تعتمد على البحث، موضحين أن كل دراستهم تعتمد على البحث باستخدام منصات البحث المختلفة على رأسها جوجل، موضحين أنها تعمل على تنمية الذكاء والتعامل مع المشكلات الحياتية ومن ثم الدراسة فيها حلم أى طالب.

قال الطالب زياد محمد بالصف الثالث الثانوى بمدرسة المتفوقين بمحافظة قنا، إن تجربة الدراسة بمدارس المتفوقين تنقل الطالب لبيئة تعليمية مختلفة، قائلا: لو رجع الزمن من تانى هدخل مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، مضيفا أن مميزات الدراسة كثيرة منها أنها تحول الطالب من شخص انطوائى لطالب قادر على التعامل والحديث مع اى شخص، كما أنها تعد الطالب لأن يكون جاهزا لسوق العمل.

وأوضح الطالب أنه كطالب بمدرسة متفوقين يجب أن يتم التنسيق وفق آليات مختلفة لدخول الجامعات، قائلا: ليس من المنطق أن يتم دخول الجامعات وفق مجموع الدرجات فقط حيث أن طبيعة الدراسة فى هذه المدارس تعتمد على البحث بشكل متواصل بالإضافة إلى تقديم الطالب مشروع أثناء الدراسة لحل مشكلة من المشكلات التى تواجه مصر كتلوث الهواء أو البيئة ومن ثم يجب أن تكون الكلية مناسبة لفكره وطبيعة دراسته بهذه المدارس، كما طالب بأن يتم فتح باب التنسيق بشكل مبكر.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مشاريع الطالب واستمعوا إلى شرح لهم.