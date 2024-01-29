وزير الموارد المائية: خريجو مدارس stem سيكونون خبراء وعلماء المستقبل في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مدارس المتفوقين stem قادرة على تغيير وجه مصر وتقود قاطرة التنمية في بلدنا بفضل تميز خريجيها.

وقال وزير الموارد المائية والري، إن مدارس stem من أهم وأنجح مبادرات التعليم المصري.

وأضاف سويلم، أنه ينصح بعدم عزل طلاب مدارس stem ولا بد من ايجاد اسلوب مناسب لينخرطوا في الحياة الجامعية بشكل يناسب مستواهم وتميزهم.

وشدد وزير الموارد المائية على أن خريجي مدارس stem سيكونوا خبراء وعلماء المستقبل في مصر.

وقال سويلم: الزراعة في مصر تحتاج للتكيف مع التغيرات المناخية ولذا نحن في حاجة لمبدعين وخبراء لوضع تكنولوجيا جديدة تحقق المطلوب واملنا في طلاب مدارس stem.

واضاف سويلم: ندعو الطلاب كل عام في اسبوع المعارض بوزارة الموارد المائية والري

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن وزارته تدعم وزارة التعليم وتدعم مدارس stem، قائلا: نحن ندعو طلاب stem سنويا للمشاركة بمشروعاتهم في أسبوع القاهرة للمياه

وأضاف وزير الموارد المائية والري خلال كلمته في مؤتمر نظام التعليم stem: وافقنا لطلاب stem على عمل كل تحاليل المياه الخاصة بمشروعاتهم مجانا بالمركز القومي لبحوث المياه دعما منا لهم

وشدد على أن المركز القومي لبحوث المياه على اتم استعداد لدعم التوجه البحثي المحمود لطلاب مدارس stem.



يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، افتتح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).



يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.