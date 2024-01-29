نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي عن طلاب مدارس "ستيم": "نوصي بهم خيرًا بعد التخرج ليفيدوا بلدهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان هناك ربط بين التعليم الجامعي والتعليم ماقبل الجامعي،مقدما الشكر لوزير التربية والتعليم لتوجيه دعوة الحضور للمؤتمر.

ووجه كلمة للوزراء الحاضرين بالمؤتمر، عايزين نوصي خيرا بهم بعد التخرج، ونحن متواجدون الأن من أجل الطلاب ومستقبلهم.

وتابع وزير التعليم العالي: المنظومة التي تبدأ بسوق العمل على المستوي المحلي والاقليني والدولي، خصوصا ونحن نعلم التحديات الموجودة لسوق العمل، ومحتاجين نخرج طالب يفيد بلده ومجتمعه.

وقال وزير التعليم العالي، إن ما اطلعت عليه من مشاريع لطلاب المتفوقين شيء مشرف للغاية، لافتا إلى أن طلاب مدارس المتفوقين سيلتحقون بكليات القمة.

وأشار إلى أن ٢٥% من الطلاب بقسم العلوم التحقوا بكلية الطب، و٢٠% التحقوا بكلية العلوم و٤٣% التحقوا بكلية الهندسة، وهو ما يشير بنسب مختلفة إلى أن هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات القمة.

واوضح عاشور، أن التعليم العالي تدرس مع التربية والتعليم مسارات جديدة ترتبط بسوق العمل، لا بد ان نتأكد ان طلاب المدارس لديها معرفة قوية بالمهارات ذات الصغر وبالعلوم والتكنولوجيا، واكسابهم المهارات التي تساعد علي الابتكار والابداع التي تساعد علي سوق العمل، ولا بد ان تؤدي البرامج الخاصة بنا لخريج متميز، فبعض التخصصات البينية وغيرها كالابداع وللتبتكار يدخل في صلب العملية التعليمية، فأصبح الطالب يبتكر ويبدع داخل العملية التعليمية، ليحدث طفرة في مفهوم الابتكار والابداع في صلب العملية التعليمية.

واوضح وزير التعليم العالي، إنه عقب انتهاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر سيتم توقيع بروتوكول مع وزير التربية والتعليم لرعاية صندوق ورعاية المبتكرين والابداع لطلاب المدارس، بحيث نستطع ان نؤهل جميع الطلاب في العلوم المختلفة لسوق العمل، لافتا إلى إنه تم البدء في تفعيل العديد من المشروعات، وتابع قائلا: ما رأيته من مشاريع لطلاب مدارس المتفوقين جعلني سعيدا جدا، ولهم مستقبل واعدا.



يذكر ان افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).



يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.



