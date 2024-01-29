نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتيجة امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالإعلان عن إتاحة جميع نتائج امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لأول مرة على الموقع الإلكتروني للمديرية.

رابط الحصول على نتائج امتحانات النقل اضغط هنا

وذلك بتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد.

رابط الحصول على نتائج امتحانات النقل اضغط هنا

وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

حيث تتاح نتيجة الامتحانات لجميع صفوف النقل للمرة الاولى الكترونيا خلال الساعات القادمة.

وذلك من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الاعدادي.

رابط الحصول على نتائج امتحانات النقل اضغط هنا