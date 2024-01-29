القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 02:27 مساءً - إستمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأفريقية بقيادة قوات حرس الحدود.

وتضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات تناولت الموضوعات الخاصة بتأمين الحدود ونظم المراقبة الحديثة وأعمال البحث والإنقاذ والأمن السيبرانى والإسعافات الأولية ونظم المعلومات الجغرافية " GIS "، تهدف الدورة إلى صقل مهارات وإمكانيات المشاركين بالدورة وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام التخصصية المكلفين بها بدولهم الشقيقة والصديقة.

وفى ختام الدورة ألقى اللواء أ ح محمـد عز الدين جحوش قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيم مثل هذه الدورات للتعبير عن متانة العلاقات المصرية الأفريقية.

وتم تكريم عدد من المتميزين من الكوادر الأفريقية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وممثلو وزارة الخارجية والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الإفريقية.