السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن أراضٍ بجنوب سيناء والبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 02:27 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 تابع (أ)، الصادر في 18 يناير 2024، القرار الجمهوري الجديد رقم 15 لسنة 2024 للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استنزل مساحات أراضٍ مخصصة للأنشطة السياحية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة.

وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "تستنزل المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه ناحية محافظة جنوب سيناء، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة: مساحة ١٠,٤٣ فدان تقريبا تعادل ٤٣٨٤٢ مترا مربعا ناحية مدينة شرم الشيخ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ومساحة ۰,٢٣ فدان تقريبا تعادل ۱۰۰۲ متر مربع ناحية مدينة شرم الشيخ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

ومساحة ۱۹۳۹,۰۵ فدان تقريبا تعادل ٨١٤٥٦٢٤ مترا مربعا تقريبا ناحية مدينة طابا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).

ومساحة ٨٦٧,٧٤ فدانا تقريبا تعادل ٣٦٤٥٢٣٠,٨ متر مربع ناحية مدينة نويبع، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د).

ونصت المادة الثانية للقرار الجمهوري على أن "تستنزل المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه ناحية محافظة البحر الأحمر، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة: مساحة ٢١٤٤٢,٥٦ فدان تقريبا تعادل ۹۰۰۷۶۶۰۸ أمتار مربعة تقريبا ناحية صورة الحي مدينة رأس غارب، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز) لها بالحرف (ه) ومساحة ١٤۱۲۸,۳۷ فدانا تقريبا تعادل ۵۹۳۵۰۹۱۸ مترا مربعا تقريبا ناحية مدينة رأس غارب، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و)مساحة ١٨٠٦,٥٧ فدان تقريبا تعادل ۷۵۸۹۰۹۵ مترا مربعا تقريبا ناحية مدينة القصير، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز).



ومساحة ٩٦١٧,٦٧ فدانا تقريبا تعادل ٤٠٤٠٢٢٤٣ مترا مربعا تقريبا ناحية مدينة الغردقة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) ومساحة ٦٥٠,٨١ فدانا تقريبا تعادل ۲۷۳۳۹٤٨ مترا مربعا تقريبا ناحية مدينة الغردقة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط).



