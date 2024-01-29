النائب عمرو عزت: ملف حفظ التراث وترسيخ الهوية على طاولة تنسيقية شباب الأحزاب منذ أعوام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 02:28 مساءً - قال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع النائب عمرو عزت، إن ملف حفظ التراث وترسيخ الهوية الوطنية مطروح على طاولة الحوار لتنسيقية شباب الأحزاب منذ أعوام.

وأضاف عزت، أن موضوع الهوية الوطنية وتعزيز الثقافة المصرية والتراث الشعبي المصري هو مشروع كبير جدا، ويأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بثلاثة أمور هامة منذ توليه الحكم وهي بناء الإنسان والهوية وتجديد الخطاب الديني، موضحاً أنه تم تقديم بعض الاقتراحات من بعض النواب بمجلس الشيوخ بشأن الاحتفال باليوم الوطني وتعزيز الهوية الوطنية المصرية، منها اقتراح بتدريس مادة عن الهوية المصرية بالمدارس وبناء عليه تم إصدار قرار وزاري بإدراج مادة دراسية عن الهوية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

ولفت النائب عزت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تعمل الآن على مشروع تقديم مقترحات عن تأصيل الهوية الوطنية المصرية من خلال الدراما والفن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد حالياً بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس ويستمر حتى 6 فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة».