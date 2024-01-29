رسميا.. فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 02:28 مساءً - رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ، إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد .

وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، الا انه بعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويقوم الاتحاد الدولى بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع، والتي شهدت اليوم حذف اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد.

موقع فيفا