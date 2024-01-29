الرئيس السيسي يبحث مع ملك الأردن الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع فى غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 02:28 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة، خاصة بقطاع غزة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد إدانة مصر، للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيراً إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق، وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين.

كما تباحث الزعيمان حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع فى غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرَيْن من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، مؤكدَيْن أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين.