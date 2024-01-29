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لأول مرة.. إعلان نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي إلكترونيا بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع إلى الصف الثاني الاعدادى لاول مرة بالجيزة من خلال الرقم القومي للطالب.

وذلك من خلال الرقم القومي عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net

وأكدت المديرية، أن نتيجة صفوف النقل ستظهر خلال ساعات، ونتيجة الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية ستعلن بعد اعتمادها من محافظ الجيزة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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