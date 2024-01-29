نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. إعلان نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي إلكترونيا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع إلى الصف الثاني الاعدادى لاول مرة بالجيزة من خلال الرقم القومي للطالب.

وذلك من خلال الرقم القومي عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net

وأكدت المديرية، أن نتيجة صفوف النقل ستظهر خلال ساعات، ونتيجة الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية ستعلن بعد اعتمادها من محافظ الجيزة.